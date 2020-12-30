Евгений Куйвашев вручил награды врачам ГКБ № 40

Глава региона поблагодарил медицинских работников, назвав их главными героями уходящего года. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии Нового года вручил награды врачам Городской клинической больницы № 40. За время пандемии здесь вылечили более восьми тысяч пациентов.

Глава региона поблагодарил медицинских работников, назвав их главными героями уходящего года.

«Коллектив больницы № 40 по сути стал форпостом борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области. В сжатые сроки приходилось организовывать и отлаживать работу инфекционного госпиталя. И вам это отлично удалось. Ваш опыт использовали впоследствии другие больницы и клиники региона. И сегодня в вашем лице мы говорим большое человеческое спасибо всем медикам региона», – приводит слова губернатора департамент информолитики Свердловской области.

В числе награждённых – главный врач больницы Александр Прудков. Получая благодарственное письмо Президента РФ, он поблагодарил за поддержку, оказанную медицинскому сообществу в 2020 году.

«Это поддержка не только материальная, но и моральная. И даже сложно расставить приоритеты, что для нас было важнее – деньги или моральная поддержка. И в настоящее время я с уверенностью могу сказать, что коллектив готов к новым вызовам», – сказал Александр Прудков.

Список награждённых медицинских работников Городской клинической больницы № 40:

Благодарственным письмом Президента Российской Федерации за значительный вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года награждён:

Александр Прудков – главный врач муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Почётной грамотой губернатора Свердловской области за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и высокий профессионализм при оказании медицинской помощи населению Свердловской области награждены:

Полина Махмутова – заведующая инфекционным отделением № 3 – врач-инфекционист муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Надежда Попова – старшая медицинская сестра детского инфекционного отделения № 6 муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Игорь Таскаев – заведующий колопроктологическим отделением – врач-колопроктолог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Ольга Тихомирова – заведующая гастроэнтерологическим отделением – врач-гастроэнтеролог муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Почётной грамотой министерства здравоохранения Свердловской области за добросовестный труд в системе здравоохранения Свердловской области, высокий профессионализм и большой личный вклад в работу в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 награждены:

Инна Абелинскене – начальник отдела по связям с общественностью муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Галина Колотова – заместитель главного врача по медицинской части муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Михаил Налесник – первый заместитель главного врача муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 40».

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 2021 год на Среднем Урале Годом медицинского работника.

Вручая награды врачам, глава региона отметил, что развитие и укрепление здравоохранения станет важнейшим приоритетом в деятельности региональной власти. Во многом в достижении этих задач должна помочь утверждённая на Среднем Урале программа «Общественное здоровье уральцев».

Во номере «Областной газеты» за 25 декабря Евгений Куйвашев опубликовал программную статью «Проверка прочности», которая посвящена комплексной программе.