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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 декабря 2020, 07:40

67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям четырёх свердловских городов

коронавирус в Свердловской области

67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям четырёх свердловских городов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии почти 67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям четырёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска.

По данным на 30 декабря, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 31 873 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 3 567, в Ревде ‒ 1 775, а в Первоуральске ‒ 1 757, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 141 человек.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 483, Верхней Пышме ‒ 1 367, а также в Берёзовском ‒ 1 270.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за всё время коронавирус официально подтверждён у 58 188 свердловчан (+406 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 50 524. На лечении остаются около шести тысяч граждан.

Известно, что состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 295 – как средней степени тяжести. Также за предыдущие 24 часа зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 491.

Добавим, Средний Урал уже получил 8 050 доз вакцины от коронавируса. В первые три месяца 2021 года в регион поступит ещё около 700 тыс. доз.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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