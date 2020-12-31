67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям четырёх свердловских городов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области обновили данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии почти 67% диагнозов COVID-19 поставлено жителям четырёх городов ‒ Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска.

По данным на 30 декабря, за всё время в столице Урала было зарегистрировано 31 873 заболевших, в Нижнем Тагиле ‒ 3 567, в Ревде ‒ 1 775, а в Первоуральске ‒ 1 757, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора. Больше всего инфицированных за сутки выявлено в первом по списку городе ‒ 141 человек.

Более тысячи заболевших с начала пандемии также зарегистрировали в Каменске-Уральском и Каменском районе ‒ 1 483, Верхней Пышме ‒ 1 367, а также в Берёзовском ‒ 1 270.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за всё время коронавирус официально подтверждён у 58 188 свердловчан (+406 за предыдущие сутки). Общее число выздоровевших достигло 50 524. На лечении остаются около шести тысяч граждан.

Известно, что состояние 572 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 3 295 – как средней степени тяжести. Также за предыдущие 24 часа зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19, всего – 1 491.

Добавим, Средний Урал уже получил 8 050 доз вакцины от коронавируса. В первые три месяца 2021 года в регион поступит ещё около 700 тыс. доз.