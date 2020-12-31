Глава Минздрава поздравил медиков и рассказал о планах на 2021 год

В России 2021 год объявлен Годом науки и техники, а в Свердловской области - Годом медика. Фото: Галина Соловьёва

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил врачей с Новым годом и назвал их национальными героями. Глава Минздрава рассказал о планах на 2021 год.

Михаил Мурашко поблагодарил за работу всех медиков - врачей, фельдшеров, медсестёр, младший персонал, работников первичного звена, сельских медиков, сотрудников службы скорой помощи, которая в этом году обрела свой профессиональный праздник (28 апреля). Поздравление он также передал студентам и преподавателям медвузов и фармацевтическим работникам.

"Уходящий год был трудным и крайне напряжённым, и, вместе с тем, в нем было много того, чем сегодня можно гордиться. Прежде всего - это наше сплочение, готовность противостоять серьёзнейшим вызовам, таким как пандемия. Общими усилиями нам с вами удалось мобилизовать систему здравоохранения, не допустить взрывного роста заболеваемости, оперативно решить проблемы со средствами индивидуальной защиты и другой медицинской продукцией. Чувство особой гордости вызывает прорыв медицинской науки – первой в мире Россия зарегистрировала вакцину для профилактики ковида", - приводит пресс-служба Минздрава слова глава ведомства.

Михаил Мурашко заявил, что в 2021 году предстоит ещё много работы: с 1 января в стране стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения.

"Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшему. Мы также продолжим большую работу по улучшению диагностики и лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и, надеюсь, скоро возобновим диспансеризацию", - сообщил министр.

Отметим, что в России 2021 год объявлен Годом науки и техники, а в Свердловской области - Годом медика.

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