В Свердловской области подтвердили 394 случая коронавируса за сутки

В последний день года на Среднем Урале выявили 394 случая заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

В последний день года в Свердловской области выявили 394 случая заражения коронавирусом. Менее 400 заболевших в регионе обнаружили впервые за 10 дней.

21 декабря на Среднем Урале диагноз подтвердили у 396 человек. Во все последующие дни количество регистрируемых больных варьировалось от 400 до 418. Накануне болезнь нашли ещё у 406 уральцев.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19, 91 выявленный сегодня пациент является екатеринбуржцем. Также инфекцию подхватили жители Асбеста, Арамильского, Артинского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Белоярского ГОа, Волчанска, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Горноуральского ГО, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кушвы, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского ГО, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Североуральска, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Тавдинского и Талицкого ГО и посёлка Уральский.

За всё время пандемии ковид обнаружили у 58 582 свердловчан.

В настоящее время 571 заражённый находится в тяжёлом состоянии, 3 080 человек пребывают в состоянии средней степени тяжести.

Ещё 400 переболевших выписаны из больниц. Общее число выписанных - 50 924.

Также сегодня стало известно о 18 скончавшихся от коронавируса. Всего это заболевание унесло жизни 1 509 жителей Среднего Урала.

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