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31 декабря 2020, 13:10

В России ещё 27,7 тысячи человек подхватили ковид

коронавирус

В России нашли ещё 27 747 инфицированных коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В России нашли ещё 27 747 инфицированных коронавирусом. Это на 1,2 тысячи случаев заражения больше, чем было выявлено сутками ранее.

Суточная заболеваемость ковидом в стране выросла впервые за последние пять дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, заболевшие обнаружены в 85 регионах страны. В Москве подтвердили 6 566 диагнозов, в Санкт-Петербурге - 3 758, в Московской области - 1 487. В остальных субъектах РФ обнаружено менее 1000 инфицированных, в том числе и в Свердловской области (394).

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии заболевание диагностировали у 3 159 297 россиян. Из них 2 554 340 человек уже выздоровели, а 57 019 - скончались. За последние сутки вылечились 28 922 человека, умерли - 593.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Областная газета Свердловской области

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