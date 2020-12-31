В России ещё 27,7 тысячи человек подхватили ковид

В России нашли ещё 27 747 инфицированных коронавирусом. Это на 1,2 тысячи случаев заражения больше, чем было выявлено сутками ранее.
Суточная заболеваемость ковидом в стране выросла впервые за последние пять дней.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, заболевшие обнаружены в 85 регионах страны. В Москве подтвердили 6 566 диагнозов, в Санкт-Петербурге - 3 758, в Московской области - 1 487. В остальных субъектах РФ обнаружено менее 1000 инфицированных, в том числе и в Свердловской области (394).
С начала пандемии заболевание диагностировали у 3 159 297 россиян. Из них 2 554 340 человек уже выздоровели, а 57 019 - скончались. За последние сутки вылечились 28 922 человека, умерли - 593.
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