Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
31 декабря 2020, 13:18

Более 1,5 тысячи свердловчан умерли от COVID-19

скорая

С начала пандемии ковид унёс жизни 1509 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подтвердили ещё 18 случаев смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии ковид унёс жизни 1509 человек.

Об этом свидетельствуют данные федерального и регионального оперативных штабов по борьбе с COVID-19.

Зарегистрированное сегодня число летальных исходов повторяет суточный рекорд смертности от коронавируса, который был зафиксирован в регионе 13 декабря.

Добавим, что в целом по стране сегодня сообщили о 593 скончавшихся. За всё время жертвами опасного вируса стали 57 019 россиян.

Недавно сведения о смертности от COVID-19 за ноябрь представил Росстат. Согласно этим данным, за месяц в Свердловской области зарегистрировали 1 364 умерших, в России - 23 610 человек.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2020, 16:03 / Общество
В Свердловской области увеличилось число пенсионеров и детей до шести лет с коронавирусом
31.12.2020, 15:09 / Общество
Владимир Путин поручил до 2023 года перевести городские автобусы на водородные двигатели
31.12.2020, 14:42 / Культура
Клава Кока и Niletto перевоплотились в итальянцев в новгоднем шоу у Ивана Урганта
31.12.2020, 14:00 / Общество
Сергей Карякин: 2020-й позволил провести время с семьёй
31.12.2020, 13:50 / Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как в Екатеринбурге соблюдали масочный режим в предновогоднюю неделю