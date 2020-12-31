Более 1,5 тысячи свердловчан умерли от COVID-19

На Среднем Урале подтвердили ещё 18 случаев смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии ковид унёс жизни 1509 человек.
Об этом свидетельствуют данные федерального и регионального оперативных штабов по борьбе с COVID-19.
Зарегистрированное сегодня число летальных исходов повторяет суточный рекорд смертности от коронавируса, который был зафиксирован в регионе 13 декабря.
Добавим, что в целом по стране сегодня сообщили о 593 скончавшихся. За всё время жертвами опасного вируса стали 57 019 россиян.
Недавно сведения о смертности от COVID-19 за ноябрь представил Росстат. Согласно этим данным, за месяц в Свердловской области зарегистрировали 1 364 умерших, в России - 23 610 человек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале