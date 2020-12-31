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Общество / Здравоохранение и здоровье
31 декабря 2020, 13:50

В Роспотребнадзоре рассказали, как в Екатеринбурге соблюдали масочный режим в предновогоднюю неделю

За неделю в Екатеринбурге проверена 41 единица общественного транспорта.

За неделю в Екатеринбурге проверена 41 единица общественного транспорта. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области продолжают выявлять нарушителей масочного режима. В предновогоднюю неделю, с 21 по 27 декабря, санитарные врачи проверили в Екатеринбурге ещё 272 объекта.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю проверки пошли на 16 парковках, в 46 торговых объектах и одном предприятии общепита, в пяти кинотеатрах и 30 аптеках. Также проверены 41 единица общественного транспорта. Кроме того, нарушителей выявляли и непосредственно подъездах жилых домов, в том числе в лифтах.

В общей сложности, за неделю в отношении нарушителей масочного режима составлено 16 протоколов об административном правонарушении. 12 из них составлены в ходе совместных рейдов Роспотребнадзора и ГИБДД по соблюдению масочного режима в такси.

Всего проверено 12 машин: из них четыре машины были арендованы у «Uber», по три у «Яндекс Такси» и «Три десятки», по одной у «Ситимобиль» и «De luxe».

Всего на соблюдение масочного режима водителями и пассажирами проверено 60 машин такси. 

Напомним, в последний день года в Свердловской области выявили 394 случая заражения коронавирусом. Менее 400 заболевших в регионе обнаружили впервые за 10 дней.

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В Роспотребнадзоре рассказали, как в Екатеринбурге соблюдали масочный режим в предновогоднюю неделю