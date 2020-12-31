В Свердловской области увеличилось число пенсионеров и детей до шести лет с коронавирусом

Пенсионеры и неорганизованные дети до шести лет стали болеть чаще, в то время как у других социальных групп наблюдается снижение заболеваемости. Фото: Галина Соловьёва.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области поделился свежими данными о социальной структуре пациентов с COVID-19. Пенсионеры и неорганизованные дети до шести лет стали болеть чаще, в то время как у других социальных групп наблюдается снижение заболеваемости.

По данным оперштаба, за прошедшую неделю доля пенсионеров, у которых был обнаружен коронавирус, увеличилась на 5,1% - с 22,1% до 27,3%. Неорганизованные дети до 6 лет также стали болеть COVID-19 чаще - на них приходится 3,9% от общего числа заражённых в регионе.

В то же время у всех остальных социальных групп Среднего Урала зафиксировано снижение по заболеваемости. Доля работающих граждан снизилась до 45,4% (-1,5%), неработающих граждан трудоспособного возраста - до 13,5% (-1%), студентов - до 0,1% (-0,4%), школьников - до 9,1% (-0,9%). Самое заметное снижение наблюдается в группе организованных детей до шести лет - за неделю их доля в общей структуре снизилась на 2,8%, до 0,7%.

Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом

Напомним, вчера "Облгазета" публиковала социальную структуру заболевших по возрастам. Количество заражённых коронавирусом уральцев в возрасте от 50 лет увеличилось, а число пациентов остальных возрастных групп уменьшилось.

За прошедшие сутки коронавирус в Свердловской области подхватили 394 человека. От болезни скончались ещё 18 свердловчан.