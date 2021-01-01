В Свердловской области второй день подряд выявляют менее 400 заболевших коронавирусом

На Среднем Урале обнаружили 398 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области обнаружили 398 случаев заражения коронавирусом за сутки. Менее 400 заболевших в регионе регистрируют второй день подряд.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, вирус обнаружили ещё у 164 екатеринбуржцев. Также диагноз подтвердился у жителей Асбеста, Артёмовского, Арамильского, Артинского ГО, Алапаевского района, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Белоярского ГО, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кушвы, Краснотурьинска, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Североуральска, Сысертского, Тугулымского, Талицкого и Туринского ГО.

Всего с начала пандемии вирус подхватили 58 980 свердловчан.

578 уральцев встретили Новый год, находясь в тяжёлом состоянии, 2 672 - в среднем. Остальные болеющие чувствуют себя удовлетворительно.

Для 402 переболевших ковидом подарком к празднику стала выписка из больницы. С начала пандемии инфекцию побороли уже 51 326 жителей региона.

Также в первый день года стало известно о 18 скончавшихся от коронавируса. Общее число жертв заболевания достигло 1 527.

Напомним, накануне в Свердловской области подтвердили 394 случая коронавируса.