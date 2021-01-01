В России за сутки подтвердили 27 тысяч случаев заражения COVID-19

Ещё 27 039 россиян подхватили коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 27 039 россиян заразились коронавирусом. Это примерно на 700 случаев заражения меньше, чем было выявлено вчера.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, заболевшие обнаружены в 85 регионах страны. В Москве подтвердили 5 907 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 746. Свердловская область оказалась на пятом месте в стране по уровню суточной заболеваемости.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии заболевание обнаружилось у 3 186 336 россиян. Из них 2 580 138 человек уже справились с болезнью, а 57 555 - умерли. За прошедшие сутки вылечились 25 798 россиян, скончались - 536.

Фото: стопкоронавирус.рф