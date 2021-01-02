В пяти свердловских городах обнаружили уже более 1,5 тысячи заболевших коронавирусом

На пятёрку городов-лидеров по заболеваемости приходится 69,3% от общего числа заразившихся вирусом в регионе. Фото: Галина Соловьёва.

Список городов Свердловской области, где число выявленных за время пандемии заразившихся коронавирусом превысило 1,5 тысячи, расширился. В него вошёл Каменск-Уральский вместе с Каменским районом.

За последние два дня - 31 декабря и 1 января - там обнаружили ещё 28 заболевших. Общее число инфицированных увеличилось до 1 511, следует из данных Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее отметки в 1,5 тысячи заражённых достигли Екатеринбург (там уже 32 128 человек заразились COVID-19), Нижний Тагил (3 612 человек), Ревда (1 817 человек) и Первоуральск (1 793). На пятёрку лидеров по заболеваемости приходится 69,3% от общего числа заразившихся вирусом в регионе.

Напомним, в первый день нового года в Свердловской областиобнаружили ещё 398 случаев заражения ковидом. Всего с начала пандемии вирус подхватили уже 58 980 уральцев.