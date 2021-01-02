В Свердловской области подтвердили 409 случаев коронавируса за сутки

Отметка в 400 инфицированных за сутки снова оказалась превышенной. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области выявили ещё 409 заболевших коронавирусом. Это на 11 случаев больше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в Екатеринбурге инфекцию подхватили ещё 211 человек. Также вирус нашли у жителей Арамильского, Ачитского, Артинского ГО, Алапаевска и Алапаевского района, Богдановича, Бисерти, Белоярского ГО, Берёзовского, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского ГО, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Североуральска, Сысертского, Талицкого, Шалинского ГО.

За всё время пандемии ковидом заразились 59 389 свердловчан.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находится 541 болеющий. 2 990 уральцев пребывают в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц вышли ещё 411 человек. Число выписанных за последний день снова превысило число новых заболевших. В целом врачи отправили домой уже 51 737 свердловчан.

В то же время в регионе зарегистрировали 17 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв этой болезни достигло 1 544.

Напомним, 31 декабря на Среднем Урале впервые за 10 дней зарегистрировали менее 400 случаев ковида - 394. Вчера сообщили ещё о 398 заболевших. Сегодня отметка в 400 инфицированных снова оказалась превышенной.