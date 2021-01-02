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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 января 2021, 13:50

COVID-19 обнаружен ещё у 26,3 тысячи россиян

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В России подтвердили 26 301 новый случай заражения COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В России за сутки подтвердили 26 301 случай заражения COVID-19. Это ещё на 700 случаев меньше, чем было выявлено накануне.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрировали 5 452 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 742. Свердловская область снова оказалась на пятом месте в стране по уровню суточной заболеваемости.

Фото: стопкоронавирус.рф

С начала пандемии вирус нашли у 3 212 637 россиян. 2 599 035 человек уже справились с болезнью, а 58 002 - умерли. За прошедшие 24 часа от ковида вылечились 18 897 россиян, скончались - 447.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, что суточная заболеваемость коронавирусом в стране снижается второй день подряд. Примечательно, что вчерашнее число заразившихся стало меньше позавчерашнего тоже примерно на 700.

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Областная газета Свердловской области

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