Василия Ланового госпитализируют с коронавирусом

У 86-летнего Василия Ланового диагностировали коронавирус. Фото: Павел Ворожцов.

Народного артиста СССР Василия Ланового госпитализируют. Он и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко получили положительные результаты теста на COVID-19.

31 декабря актёр театра и кино сдал тест на антитела, их у него оказалось много. ПЦР-тест дал положительный результат. Повторный анализ подтвердил наличие вируса в организме.

"Чувствует себя Василий Семёнович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья", - передаёт ТАСС слова Ирины Купченко.

Про себя актриса сказала, что не собирается ложиться в больницу. Она добавила, что планирует сделать КТ.

Отмечается, что спектакли с участием Василия Ланового и Ирины Купченко, запланированные на эту неделю с Театре им. Е. Вахтангова, будут заменены.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В Театре им. Е. Вахтангова служит с 1957 года. Снимался в фильмах "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры". Несколько раз выступал в Екатеринбурге.

Ирина Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене. Известна по фильмам "Дворянское гнездо", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Приходи на меня посмотреть" и другим.

Напомним, ранее COVID-19 подхватили народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, оперная певица Анна Нетребко, свердловский актёр Сергей Светлаков, театральный режиссёр Роман Виктюк. Последний скончался в ноябре.