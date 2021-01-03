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Общество / Здравоохранение и здоровье
3 января 2021, 08:30

Более 700 заболевших коронавирусом выявлено в 10 свердловских городах

Девушка в маске стоит у проката коньков

Всего с начала 2021 год диагноз подтвердили у более 800 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Обновлены данные о распространении коронавирусной инфекции по городам Свердловской области. В Краснотурьинске число инфицированных перевалило за 700.

Всего на Среднем Урале 10 таких городов. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, рейтинг лидеров по числу заразившихся COVID-19 выглядит так:

  • Екатеринбург (32 339 болеющих или уже переболевших),
  • Нижний Тагил (3 626),
  • Ревда (1 830),
  • Первоуральск (1 805),
  • Каменск-Уральский (1 521),
  • Верхняя Пышма (1 376),
  • Берёзовский (1 281),
  • Серов (865),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (748),
  • Краснотурьинск (712).

Накануне стало известно о 409 новых заболевших в Свердловской области. Всего с начала 2021 год диагноз подтвердили у более 800 свердловчан. Общее число инфицированных перевалило за 59 тысяч. Выздоровели 52 тысячи уральцев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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Более 700 заболевших коронавирусом выявлено в 10 свердловских городах