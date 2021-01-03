Более 700 заболевших коронавирусом выявлено в 10 свердловских городах

Всего с начала 2021 год диагноз подтвердили у более 800 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва

Обновлены данные о распространении коронавирусной инфекции по городам Свердловской области. В Краснотурьинске число инфицированных перевалило за 700.

Всего на Среднем Урале 10 таких городов. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, рейтинг лидеров по числу заразившихся COVID-19 выглядит так:

Екатеринбург (32 339 болеющих или уже переболевших),

Нижний Тагил (3 626),

Ревда (1 830),

Первоуральск (1 805),

Каменск-Уральский (1 521),

Верхняя Пышма (1 376),

Берёзовский (1 281),

Серов (865),

Красноуфимск и Красноуфимский район (748),

Краснотурьинск (712).

Накануне стало известно о 409 новых заболевших в Свердловской области. Всего с начала 2021 год диагноз подтвердили у более 800 свердловчан. Общее число инфицированных перевалило за 59 тысяч. Выздоровели 52 тысячи уральцев.