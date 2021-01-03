Более 700 заболевших коронавирусом выявлено в 10 свердловских городах

Обновлены данные о распространении коронавирусной инфекции по городам Свердловской области. В Краснотурьинске число инфицированных перевалило за 700.
Всего на Среднем Урале 10 таких городов. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, рейтинг лидеров по числу заразившихся COVID-19 выглядит так:
- Екатеринбург (32 339 болеющих или уже переболевших),
- Нижний Тагил (3 626),
- Ревда (1 830),
- Первоуральск (1 805),
- Каменск-Уральский (1 521),
- Верхняя Пышма (1 376),
- Берёзовский (1 281),
- Серов (865),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (748),
- Краснотурьинск (712).
Накануне стало известно о 409 новых заболевших в Свердловской области. Всего с начала 2021 год диагноз подтвердили у более 800 свердловчан. Общее число инфицированных перевалило за 59 тысяч. Выздоровели 52 тысячи уральцев.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале