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3 января 2021, 13:01

В Свердловской области подтвердили 404 случая коронавируса за сутки

Люди в масках в ледовом городке

Из-за коронавируса в стране сохраняются ограничения на посещение общественных мест, а также масочный режим. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области выявили ещё 404 заболевших коронавирусом. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 59 793.

По данным на 3 января, из больниц по выздоровлению выписались 52 тысячи уральцев, в том числе 407 - за последние 24 часа. Число выздоровевших вновь превысило число заразившихся. На лечении остаются более 6 тысяч пациентов. Среди них 577 - в тяжёлом состоянии.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+148), Асбеста, Ачитского, Артинского, Арамильского ГО, Алапаевского района, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского ГО, Бисерти, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Ворчанска, Верхней Туры, Верхней Пышмы, Верхнего Дуброво, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимска и Красноуфимского района, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Нижнесергинского района, Невьянска, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Пелыма, Ревды, Рефтинского, Среднеуральска, Серова, Североуральска, Сухого Лога, Староуткинска, Сысертского, Талицкого, Туринского, Шалинского ГО.

Стало известно ещё о 18 случаях смерти уральцев с коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 562 жителя Свердловской области.

Добавим, что накануне стало известно о 409 новых заболевших.

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