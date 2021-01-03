Ещё у 24 тысяч россиян выявили коронавирус

За сутки коронавирусом в России заразились 24 150 человек. Общее число инфицированных в регионе достигло 3 236 787.
Выявлено почти на две тысячи новых пациентов меньше, чем накануне. 2 января стало известно о 26,3 тысячах новых заразившихся, с начала 2021 года - о почти 80 тысячах. Сегодня зафиксированный минимальный показатель с конца ноября.
Среди переболевших и болеющих почти 60 тысяч - свердловчане. Свердловская область заняла пятое место среди регионов по суточному приросту заразившихся с результатом 404 новых пациента.
В России из больниц по выздоровлению выписались 2,6 миллиона пациентов с COVID-19, в том числе 52 тысячи свердловчан.
Скончались ещё 504 человека. С начала пандемии - 58,5 тысячи заболевших, в том числе 1,5 тысячи уральцев.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено 91,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 149 тысяч исследований - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 656 166 россиян.
Сюжет
Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией