В Свердловской области около 60 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

В Свердловской области число заболевших коронавирусом достигло почти 60 тысяч. 70% заразившихся приходится на пять городов.
Во всех из них выявлено более 1,5 тысячи инфицированных. Рейтинг городов-лидеров в регионе возглавляют:
- Екатеринбург (32 487 заболевших),
- Нижний Тагил (3 658),
- Ревда (1 844),
- Первоуральск (1 836),
- Каменск-Уральский и Каменский район (1 539).
Накануне стало известно о 404 новых пациентах с подтверждённым COVID-19. Свердловские врачи вылечили 52 тысячи пациентов. На лечении остаются более 6 тысяч человек. Среди них 577 - в тяжёлом состоянии.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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