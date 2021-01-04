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4 января 2021, 09:32

В Свердловской области около 60 тысяч заболевших коронавирусом: данные по городам

Люди в масках идут по улице

Свердловские врачи вылечили 52 тысячи пациентов. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области число заболевших коронавирусом достигло почти 60 тысяч. 70% заразившихся приходится на пять городов.

Во всех из них выявлено более 1,5 тысячи инфицированных. Рейтинг городов-лидеров в регионе возглавляют: 

  • Екатеринбург (32 487 заболевших),
  • Нижний Тагил (3 658),
  • Ревда (1 844),
  • Первоуральск (1 836),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (1 539).

Накануне стало известно о 404 новых пациентах с подтверждённым COVID-19. Свердловские врачи вылечили 52 тысячи пациентов. На лечении остаются более 6 тысяч человек. Среди них 577 - в тяжёлом состоянии.

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