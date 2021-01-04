В Свердловской области выявили 399 случаев коронавируса за сутки

Общее число инфицированных на Среднем Урале перевалило за 60 тысяч. Фото: Павел Ворожцов

Ещё 399 заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных перевалило за 60 тысяч.

До этого на Среднем Урале два дня подряд выявляли более 400 новых пациентов. Накануне стало известно о 404 заразившихся.

По данным на 4 января, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 60 192. Свердловские врачи вылечили 52,5 тысячи пациентов. 405 человек выписались за последние 24 часа. Число выздоровевших вновь превысило число заболевших. На лечении остаются около 6 тысяч свердловчан с подтверждённым COVID-19, в том числе 586 - в тяжёлом состоянии.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+138), Асбеста, Ачитского, Артинского, Арамильского ГО, Алапаевска, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского ГО, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Пышминского ГО, Полевского, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, ЗАТО Свободный, Серова, Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Тугулымского ГО.

Стало известно ещё о 16 случаях смерти уральцев с коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 578 жителей Среднего Урала.

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