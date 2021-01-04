В России второй день подряд выявляют минимальное число заболевших ковид с ноября

Всего в мире уже 85 миллионов инфицированных. Фото: Галина Соловьёва

За сутки коронавирусом в России заразились 23 351 человек. Это на 799 случаев меньше, чем сутками ранее.

В стране второй день подряд выявляют минимальное число заболевших ковид с ноября. Нынешний показатель минимальный с 18 ноября. Тогда была выявлена почти 21 тысяча заразившихся.

Общее число инфицированных в России достигло 3 млн 260 тысяч. Среди переболевших и болеющих 60 тысяч - свердловчане. Свердловская область заняла пятое место среди регионов по суточному приросту заразившихся с результатом 399 новых пациентов.

Выздоровели 2,6 млн россиян, в том числе 52,5 тысячи свердловчан. Скончались ещё 482 человека, среди них 16 - уральцы. С начала пандемии зафиксировано 58 988 летальных исходов в стране.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено 91,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 193 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 652 663 пациента.

Всего в мире уже 85 миллионов инфицированных. Первое место по числу заразившихся ковид занимают США (более 20 млн), второе - у Индии (свыше 10 млн), третье - у Бразилии (почти 8 млн). Россия находится на четвёртой строчке.

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