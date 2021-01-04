В России введут сертификаты для привившихся от коронавируса

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал о 800 тысячах привитых россиян. Фото: Галина Соловьёва

Этот вопрос поручил рассмотреть Президент России Владимир Путин. Планируются, что сертификаты для привившихся от COVID-19 будут признаны на международном уровне для выезда россиян за границу.

До 20 января Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подготовит доклад на эту тему.

"Рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств", - говорится в списке поручений глава страны, опубликованном на сайте Кремля.

Добавим, что в России сегодня 3 млн 260 тысяч инфицированных. Страна находится на четвёртом месте в мире по числу заболевших. Справились с болезнью 2,6 млн россиян. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал о 800 тысячах привитых россиян.

Напомним, что старт записи на прививку в тестовом режиме был дан в Свердловской области главой региона Евгением Куйвашевым во время его пресс-конференции, 22 декабря. "Облгазета" также ранее рассказывала, как свердловчанам можно записаться на прививку от коронавируса. С 1 января записаться можно также через сайты свердловских больниц.

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