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5 января 2021, 09:30

В 20 свердловских муниципалитетах выявлено более 400 инфицированных COVID-19

Приём пациентов

Последним на сегодняшний день отметки в 400 заражённых коронавирусом достиг Красноуральск. Фото: Павел Ворожцов.

Роспотребнадзор обновил данные по заболевших коронавирусом на территории Свердловской области. 400 и более пациентов зафиксировано уже в 20 муниципалитетах региона.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, последним на сегодняшний день отметки в 400 заражённых коронавирусом достиг Красноуральск. Пятёрка городов-лидеров по числу инфицированных следующая:

Екатеринбург - 32 625 заражённых;

Нижний Тагил - 3 667;

Первоуральск - 1 894;

Ревда - 1 860;

Каменск-Уральский и Каменский район - 1 560.

Добавим, что ещё вчера Ревда опережала Первоуральск по числу пациентов с COVID-19. Всего 4 декабря на территории Среднего Урала зафиксировали 399 новых пациентов с коронавирусом и 16 летальных исходов.

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Областная газета Свердловской области

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