В 20 свердловских муниципалитетах выявлено более 400 инфицированных COVID-19

Роспотребнадзор обновил данные по заболевших коронавирусом на территории Свердловской области. 400 и более пациентов зафиксировано уже в 20 муниципалитетах региона.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, последним на сегодняшний день отметки в 400 заражённых коронавирусом достиг Красноуральск. Пятёрка городов-лидеров по числу инфицированных следующая:
Екатеринбург - 32 625 заражённых;
Нижний Тагил - 3 667;
Первоуральск - 1 894;
Ревда - 1 860;
Каменск-Уральский и Каменский район - 1 560.
Добавим, что ещё вчера Ревда опережала Первоуральск по числу пациентов с COVID-19. Всего 4 декабря на территории Среднего Урала зафиксировали 399 новых пациентов с коронавирусом и 16 летальных исходов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале