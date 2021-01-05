От коронавируса на Среднем Урале скончались ещё 18 человек

За несколько дней с начала 2021 года зафиксировано уже 69 летальных исходов. Фото: Галина Соловьёва.

За последние 24 часа в Свердловской области скончались 18 пациентов с подтверждённым коронавирусом. Общее число жертв опасной инфекции в регионе достигло 1 596.

Информацию об умерших подтвердили в федеральном и свердловском оперштабах по борьбе с коронавирусом. За несколько дней с начала 2021 года зафиксировано уже 69 летальных исходов.

Также отметим, что за минувшие сутки на Среднем Урале выявили 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных свердловчан превышает 60,5 тыс. человек. На сегодняшний день в больницах региона находятся 589 пациентов в тяжёлом состоянии и 3 008 пациентов - в состоянии средней тяжести.