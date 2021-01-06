В Свердловской области выявили ещё 389 случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале COVID-19 подхватили почти 61 тыс. человек. Фото: Галина Соловьёва.

На территории Свердловской области за сутки зарегистрировали 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Среднем Урале COVID-19 подхватили почти 61 тыс. человек.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области, на данный момент в регионе зафиксировано 60 973 заражённых. Инфекцию побороли уже 53 344 граждан, 395 из них были выписаны из больниц за последние сутки. Количество выздоровевших пациентов уже несколько дней подряд превышает число новых заболевших.

COVID-19 подтвердили у жителей Екатеринбурга (+207), Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Богдановича, Берёзовского, Белоярского городского округа, Бисерти, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Кировграда, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Полевского, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Североуральска, Сухого Лога, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.

На сегодняшний день в тяжёлом состоянии пребывают 538 человек и ещё 3 031 - в состоянии средней тяжести. Опасная инфекция унесла жизни ещё 18 свердловчан, а общее число смертельных исходов достигло 1 614.

Напомним, что 5 января в Свердловской области выявили 392 заболевших и 18 смертей пациентов с COVID-19.

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