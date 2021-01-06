Минкультуры Свердловской области проверил соблюдение мер эпидбезопасности в музеях и театрах

Минкультуры Свердловской области проверил соблюдение мер эпидбезопасности в музеях и театрах. Фото: Галина Соловьёва.

В период новогодних праздников министерство культуры Свердловской области организовало контроль соблюдения требований эпидбезопасности в подведомственных учреждениях. В организациях культуры нарушений обнаружено не было.

Напомним, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе праздники в учреждениях культуры проходят в особом режиме: исключён любой интерактив, допустим лишь показ спектаклей при соблюдении разрешенной рассадки, обязательно соблюдение масочного режима.

В период с 1 по 10 января сотрудники минкульта будут посещать подведомственные учреждения с целью проверки соблюдения ограничений. Речь идёт о театрах и концертных организациях, музеях и выставочных пространствах.

Некоторые учреждения культуры жители Свердловской области могут посетить не выходя из дома.

"Так, мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" знакомит с новогодними традициями России, публикуя специально подготовленные тематические видеоролики на своей официальной странице в "ВКонтакте". Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера подготовил подборку лучших видеоэкскурсий. Материал размещён на официальном сайте музея", - сообщает департамент информполитики региона.