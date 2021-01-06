Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
6 января 2021, 15:42

Минкультуры Свердловской области проверил соблюдение мер эпидбезопасности в музеях и театрах

Выставка

Минкультуры Свердловской области проверил соблюдение мер эпидбезопасности в музеях и театрах. Фото: Галина Соловьёва.

В период новогодних праздников министерство культуры Свердловской области организовало контроль соблюдения требований эпидбезопасности в подведомственных учреждениях. В организациях культуры нарушений обнаружено не было.

Напомним, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе праздники в учреждениях культуры проходят в особом режиме: исключён любой интерактив, допустим лишь показ спектаклей при соблюдении разрешенной рассадки, обязательно соблюдение масочного режима.

В период с 1 по 10 января сотрудники минкульта будут посещать подведомственные учреждения с целью проверки соблюдения ограничений. Речь идёт о театрах и концертных организациях, музеях и выставочных пространствах.

Некоторые учреждения культуры жители Свердловской области могут посетить не выходя из дома.

"Так, мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" знакомит с новогодними традициями России, публикуя специально подготовленные тематические видеоролики на своей официальной странице в "ВКонтакте". Свердловский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера подготовил подборку лучших видеоэкскурсий. Материал размещён на официальном сайте музея", - сообщает департамент информполитики региона.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.01.2021, 19:18 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали жителей многоэтажки. Есть погибший
06.01.2021, 17:41 / Общество
Патриарх всея Руси Кирилл и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравили уральцев с Рождеством
06.01.2021, 16:41 / Политика
Александр Лукашенко считает Владимира Путина своим другом
06.01.2021, 15:42 / Общество
Минкультуры Свердловской области проверил соблюдение мер эпидбезопасности в музеях и театрах
06.01.2021, 14:43 / Общество
Свердловские спасатели дали рекомендации по безопасному празднованию Рождества