В России за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлен 23 541 случай COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 3 332 142.
По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 871. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 384 человека.
За последние 24 часа из российских больниц было выписано 23 729 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 709 452.
Также за сутки зафиксировано 506 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 60 457 человек.
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