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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 января 2021, 13:23

В России за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев коронавируса

коронавирус

В России за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявлен 23 541 случай COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 3 332 142.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 871. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 384 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц было выписано 23 729 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 709 452.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 506 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 60 457 человек.

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Областная газета Свердловской области

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