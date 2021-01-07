В России за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев коронавируса

В России за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

За последние сутки в России выявлен 23 541 случай COVID-19. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии достигло 3 332 142.

По данным федерального оперштаба, больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве – 4 871. Свердловская область находится на седьмой строчке рейтинга. В регионе инфекцию подхватили 384 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа из российских больниц было выписано 23 729 человек. Всего в стране число выздоровевших россиян увеличилось до 2 709 452.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Также за сутки зафиксировано 506 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 60 457 человек.