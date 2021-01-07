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7 января 2021, 13:33

За сутки в Свердловской области выявили 384 случая коронавируса

коронавирус

За сутки в Свердловской области выявили 384 случая коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 384 случая новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 61 357 свердловчан.

Из них 53 734 уже выздоровели, в том числе 390 человек выписались из больниц за последние сутки. На лечении остаются менее шести тысяч граждан. Состояние 497 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 2 939 – как средней степени тяжести.

Также за последние 24 часа зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 631.

По данным регионального оперштаба, диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+165), Асбеста, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Режа, Ревды, Сухого Лога, Серова и других муниципалитетов.

Накануне сообщалось о 389 случаях заражения.

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