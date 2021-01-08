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Общество / Здравоохранение и здоровье
8 января 2021, 13:23

В Свердловской области за сутки выявили 387 случая коронавируса

коронавирус

В Свердловской области за сутки выявили 387 случая коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Ещё 387 жителей Свердловской области заразились коронавирусом. Это на три случая больше, чем днём ранее.

По данным регионального оперштаба, за последние 24 часа диагноз был подтверждён у жителей Екатеринбурга (+173), Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Полевского, Ревды, Режа, Первоуральска и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 61 744 свердловчанина. Из них 54 125 уже выздоровели, в том числе 391 человек выписались из больниц за последние сутки.

На лечении остаются около шести тысяч граждан. Состояние 519 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 2 798 – как средней степени тяжести.

Также за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 649.

Добавим, накануне глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в области стабильна, система здравоохранения работает устойчиво. В связи с этим свердловскими властями было принято решение о выходе всех школьников с дистанта.

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Областная газета Свердловской области

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