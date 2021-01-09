В России за сутки выявлено 23 309 случаев COVID-19

Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 3 379 103.. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 23 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 3 379 103.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего - в Москве (4900) и Санкт-Петербурге (3006). В Свердловской области за сутки заболели 385 человек. Это седьмой показатель по стране.

Фото: Оперативный штаб

Число выздоровевших за сутки россиян превышает количество заболевших: из больниц выписано 23 680 человек. Всего в стране от коронавируса излечились 2 754 809 пациентов.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов. В том числе, скончались 16 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 61 381 человек.

Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 23 652 случая COVID-19.