Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
9 января 2021, 13:21

В России за сутки выявлено 23 309 случаев COVID-19

Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 3 379 103.

Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 3 379 103.. Фото: Галина Соловьёва

В России за минувшие сутки выявлено 23 309 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии россиян - 3 379 103.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, новые случаи заболевания выявлены в 84 регионах страны. Больше всего - в Москве (4900) и Санкт-Петербурге (3006). В Свердловской области за сутки заболели 385 человек. Это седьмой показатель по стране. 

Фото: Оперативный штаб

Число выздоровевших за сутки россиян превышает количество заболевших: из больниц выписано 23 680 человек. Всего в стране от коронавируса излечились 2 754 809 пациентов.

Фото: Оперативный штаб

Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов. В том числе, скончались 16 свердловчан. За весь период в России от коронавируса умерли 61 381 человек.

Напомним, за прошлые сутки России было выявлено 23 652 случая COVID-19. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.01.2021, 15:08 / Общество
Спасательные работы на месте схода снежной лавины в Норильске завершены
09.01.2021, 14:14 / Экономика
Подписано постановление Правительства РФ о прожиточном минимуме не 2021 год
09.01.2021, 13:34 / Общество
Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19
09.01.2021, 13:21 / Общество
В России за сутки выявлено 23 309 случаев COVID-19
09.01.2021, 13:08 / Общество
В Свердловской области выявили 385 случаев COVID-19 за сутки