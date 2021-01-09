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9 января 2021, 13:34

Скончались ещё 16 свердловчан с COVID-19

Коронавирус в Свердловской области

С начала пандемии от коронавируса скончались 1 665 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано ещё 16 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. С начала пандемии от коронавируса скончались 1 665 свердловчан.

Данные о 16 смертях на Среднем Урале подтвердили в федеральном и региональном штабах по борье с инфекцией.

«Зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 665», - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Таким образом, с начала 2021 года от коронавируса скончались 156 свердловчан.

Напомним, за сутки в Свердловской области выявлено 385 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 129.

Областная газета Свердловской области

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