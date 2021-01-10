Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 января 2021, 09:01

Число заболевших превысило 62 тысячи: карта распространения COVID-19 по Свердловской области

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии превысило 62 тысячи человек.

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии превысило 62 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва

Санитарные врачи обновили карту распространения новой коронавирусной инфекцией по территории Свердловской области. Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии превысило 62 тысячи человек.

Согласно данным, приведённым на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, на Среднем Урале лабораторно подтверждено 62 129 случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заболевания выявлено в Екатеринбурге - 33 563 (+151 человек за прошлые сутки), в Нижнем Тагиле заболели 3 734 человека, а в Первоуральске 1950. Далее следуют Ревда ‒ 1 905, Каменск-Уральский и Каменский район ‒ 1 583, Верхняя Пышма ‒ 1 436 и Берёзовский ‒ 1 324.

Ещё в ряде городов региона число заболевших превысило 700 человек. Это Серов (903), Красноуфимск и Красноуфимский район (786), Краснотурьинск (726) и Сухой Лог (741).

Внизу таблицы находятся отдалённые населённые пункты: два человека заболели в Таборах, четверо в  Гарях, шестеро в пгт Малышева и семеро - в Пелыме.

Напомним, за прошлые сутки на Среднем Урале выявили 385 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.01.2021, 13:40 / Общество
За сутки ещё 387 свердловчан заразились коронавирусом
10.01.2021, 13:32 / Общество
За сутки в России выявили менее 23 тысяч случаев COVID-19
10.01.2021, 12:41 / Общество
Православная церковь отмечает праздник праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня
10.01.2021, 11:57 / Общество
В России ввели новый штраф для водителей
10.01.2021, 11:12 / Экономика
В России вступили в силу новые правила контроля за оборотом наличных