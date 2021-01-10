За сутки ещё 387 свердловчан заразились коронавирусом

В Екатеринбурге за сутки подтверждено 243 диагноза COVID-19. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале - 62 516.

По данным регионального оперативного шаба по борьбе с инфекцией, в Екатеринбурге за сутки подтверждено 243 диагноза COVID-19.

Также новые случаи заболевания выявлены среди жителей Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова, Талицкого и Туринского городских округов/

С начала пандемии от коронавируса излечились 54 906 свердловчан. В том числе, за минувшие сутки из больниц выписались 392 человека.

Из тех уральцев, что продолжают лечение, состояние 545 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 314 человек находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. 207 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от коронавируса скончались ещё 18 свердловчан. Общее число жертв заболевания - 1 683.

Напомним, накануне сообщалось о 385 случаях заражения коронавирусом. С картой распространения инфекции по региону можно ознакомится здесь.