В Каменске-Уральском выявлено 1600 заболевших коронавирусом, в Серове - 900

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Каменске-Уральском и Каменском районе число инфицированных достигло 1 600, в Серове - перевалило за 900, в Талицком районе - за 500.
Более 500 заразившихся COVID-19 выявлено уже в 18 свердловских городах. Рейтинг выглядит так:
- Екатеринбург (33 806),
- Нижний Тагил (3 746),
- Первоуральск (1 963),
- Ревда (1 907),
- Верхняя Пышма (1 439),
- Берёзовский (1 324),
- Белоярский район (1 324),
- Серов (904),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (788),
- Сухой Лог (741),
- Краснотурьинск (735),
- Нижнесергинский район (689),
- Реж (624),
- Асбест (612),
- Ирбит и Ирбитский район (579),
- Белоярский район (548),
- Алапаевск и Алапаевский район (520),
- Талицкий район (513).
Добавим, что за последние сутки в Свердловской области зафиксировали 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале достигло 62 516. Это 1,4% от общего населения области. Вылечились почти 55 тысяч пациентов.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале