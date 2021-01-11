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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2021, 07:21

В Каменске-Уральском выявлено 1600 заболевших коронавирусом, в Серове - 900

Люди в масках идут по снежной улице

Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале достигло 62 516. Это 1,4% от общего населения области. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Каменске-Уральском и Каменском районе число инфицированных достигло 1 600, в Серове - перевалило за 900, в Талицком районе - за 500.

Более 500 заразившихся COVID-19 выявлено уже в 18 свердловских городах. Рейтинг выглядит так:

  • Екатеринбург (33 806),
  • Нижний Тагил (3 746),
  • Первоуральск (1 963),
  • Ревда (1 907),
  • Верхняя Пышма (1 439),
  • Берёзовский (1 324),
  • Белоярский район (1 324),
  • Серов (904),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (788),
  • Сухой Лог (741),
  • Краснотурьинск (735),
  • Нижнесергинский район (689),
  • Реж (624),
  • Асбест (612),
  • Ирбит и Ирбитский район (579),
  • Белоярский район (548),
  • Алапаевск и Алапаевский район (520),
  • Талицкий район (513).

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области зафиксировали 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале достигло 62 516. Это 1,4% от общего населения области. Вылечились почти 55 тысяч пациентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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