В Каменске-Уральском выявлено 1600 заболевших коронавирусом, в Серове - 900

Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале достигло 62 516. Это 1,4% от общего населения области. Фото: Алексей Кунилов

Роспотребнадзор обновил данные о заболевших коронавирусом в Свердловской области. В Каменске-Уральском и Каменском районе число инфицированных достигло 1 600, в Серове - перевалило за 900, в Талицком районе - за 500.

Более 500 заразившихся COVID-19 выявлено уже в 18 свердловских городах. Рейтинг выглядит так:

Екатеринбург (33 806),

Нижний Тагил (3 746),

Первоуральск (1 963),

Ревда (1 907),

Верхняя Пышма (1 439),

Берёзовский (1 324),

Белоярский район (1 324),

Серов (904),

Красноуфимск и Красноуфимский район (788),

Сухой Лог (741),

Краснотурьинск (735),

Нижнесергинский район (689),

Реж (624),

Асбест (612),

Ирбит и Ирбитский район (579),

Белоярский район (548),

Алапаевск и Алапаевский район (520),

Талицкий район (513).

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области зафиксировали 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных с начала пандемии на Среднем Урале достигло 62 516. Это 1,4% от общего населения области. Вылечились почти 55 тысяч пациентов.