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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2021, 07:49

В России выявлен первый случай "британского" штамма коронавируса

Турист в маске с чемоданом

У 32 человек, прилетевших в Россию из Великобритании, был обнаружен коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

Заболевшим оказался россиянин, прилетевший из Великобритании в конце 2020 года. Заразившийся перенёс коронавирус в лёгкой форме и был уже не заразен.

О том, что в России зафиксирован первый случай "британского" штамма коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1". Она отметила, что с конца ноября по 22 декабря, когда авиасообщение с Великобританией было оставлено, оттуда вернулись 7 тысяч человек. У 32 был обнаружен COVID-19.

"У одного человека это был коронавирус нового штамма. При этом он чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов. Он уже не выделяет этот вирус", - приводит ТАСС слова Анны Поповой.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что вирус не стал более тяжёлым, он стал более заразен: один человек может заразить большее количество людей, чем предыдущий вариант. Отмечалось, что российские ПЦР-тесты могут выявить британский штамм, а зарегистрированные в стране вакцины - защитить от него.

Напомним, что в середине декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что британские учёные выявили новый, мутировавший тип коронавируса. С ним связали быстрое распространение инфекции в юго-восточной части Англии.

Добавим, что в России сегодня 3,4 млн заразившихся коронавирусом и 2,8 млн вылечившихся. В Великобритании выявлено 3 млн инфицированных.

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Областная газета Свердловской области

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