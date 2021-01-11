Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Почти 50 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, более 1,9 млн скончались. Фото: скриншот с сайта Университета Джонса Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всём мире заразились более 90 млн человек. Почти 50 млн жителей планеты вылечились от коронавируса, более 1,9 млн скончались.

По данным статистики Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 11 января, во всём мире выявлено 90 260 464 случаев COVID-19.

Больше всего заболевших в США (22 404 484), Индии (10 450 284) и Бразилии (8 105 790). Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России за прошлые сутки зафиксирован 22 851 случай заражения. За всё время коронавирусом заболели 3 401 954 человека. Это четвёртый показатель в мире. Замыкает первую пятёрку стран по числу подтверждённых диагнозов Великобритания (3 081 368). Далее следуют Франция (2 840 864) и Турция (2 326 256)

С начала пандемии болезнь унесла жизни 1 934 784 человек по всему миру. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США (374 304), Бразилии (203 100) и Индии (150 999). Далее следуют Мексика (133 706) и Великобритания (81 567). В России от коронавируса умерли 61 837 человек (из них 456 скончались за прошлые сутки).

Во всём мире от коронавируса вылечились 49 997 579 человек. Лидерами по этому показателю стали Индия (10 075 950) и Бразилия (7 231 336). Россия занимает третью строчку - по данным федерального оперштаба, от коронавируса излечились 2 778 889 жителей стран, в том числе за последние сутки из больниц выписались 24 080 пациентов. Далее следуют Турция (2 198 150) и Колумбия (1 621 019)

Напомним, накануне в Свердловской области выявили 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших свердловчан - 62 516.