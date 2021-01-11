Власти Екатеринбурга сделали заявление по поводу справок в детсады. Фото: Алексей Кунилов.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, нужно ли родителям предоставлять справку об эпидблагополучии ребёнка в детсады. По данным властей, такая справка нужна только в одном случае.

Справку с указанием диагноза и эпидблагополучии необходимо будет предоставить в случае, если ребёнок болел до или во время новогодних каникул. Если воспитанник детского сада чувствовал себя хорошо, справка не понадобится.

"Обращаем ваше внимание на то, что родителям, чьи дети посещают муниципальные дошкольные организации, для привода ребёнка в детский сад не нужно получать справку об эпидблагополучии, если ребёнок не болел до или во время новогодних каникул", – сообщили в мэрии.

Добавим, накануне местные СМИ сообщали об очередях, которые образовывались перед детскими поликлиниками города. Родители стояли за справками об эпидблагополучии, чтобы в понедельник их дети могли пойти в садик.