В Свердловской области выявили 384 новых случая коронавируса

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 62 900 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области подтвердили ещё 384 случая заражения коронавирусом. Это на три случая меньше, чем было выявлено накануне.

211 новых заболевших - это екатеринбуржцы. Также болезнь обнаружена у жителей Асбеста, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбитского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска и Талицкого ГО.

Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 62 900 свердловчан.

Как сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 564 человека. Ещё 2 925 уральцев пребывают в состоянии средней степени тяжести. Остальные болеющие чувстсвуют себя удовлетворительно.

Сегодня выписались 390 переболевших ковидом свердловчан. Их количество снова превысило число выявленных за сутки инфицированных. За всё время из больниц вышли 55 296 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

Также сегодня стало известно о 17 новых случаях смерти от этого заболевания. Общее число его жертв достигло 1 700.

Добавим, что менее 400 заболевших за сутки на Среднем Урале регистрируют уже восьмой день подряд.