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Общество / Здравоохранение и здоровье
11 января 2021, 13:29

Ковид диагностировали ещё у 23,3 тысячи россиян

люди в масках в магазине

За всё время пандемии вирус нашли у 3 425 269 жителей России. Фото: Галина Соловьёва.

За последние сутки в России выявили 23 315 заразившихся коронавирусом. Это почти на 500 заболевших больше, чем было зарегистрировано накануне.

Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, новые инфицированные найдены в 85 регионах. В Москве за сутки обнаружили 4 646 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 004. Свердловская область с 384 случаями ковида оказалась на седьмом месте в стране по уровню суточной заболеваемости.

Фото: стопкоронавирус.рф

За всё время пандемии вирус нашли у 3 425 269 жителей России. 2 800 675 граждан уже справились с болезнью, 62 273 человек - спасти не удалось. За прошедшие 24 часа вылечились 21 786 россиян, 436 заболевших - скончались.

Фото: стопкоронавирус.рф

Напомним, накануне впервые с середины ноября в России было задокументировано менее 23 тыс. случаев заражения.

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Областная газета Свердловской области

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