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11 января 2021, 13:00

В Свердловскую область поступило ещё 6 750 доз вакцины от COVID-19

вакцина от коронавируса

В Свердловскую область поступило ещё 6 750 доз вакцины от COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловская область получила новую партию вакцины от COVID-19. В этот раз в регион прибыло 6 750 доз «Спутника V».

Об этом сообщил свердловский оперштаб по борьбе с вирусом. 

"В первую очередь наряду с медиками будут прививаться работники сферы образования. Этот вопрос сейчас, когда все ученики школ в Свердловской области вернулись с дистанта за парты, приобрёл особую актуальность", – отметили в оперативном штабе.

Напомним, выход школьников с дистанта с 11 января ранее анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что ситуация с распространением коронавируса стабильная.

До возвращения учащихся за парты в образовательных учреждениях провели генеральную уборку и дезинфекцию помещений, мебели и учебных пособий.

Добавим, ожидается, что до конца января на Средний Урал поступит 50-60 тысяч доз вакцины, в феврале 120-150 тысяч, а в марте – не менее 500 тысяч.

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