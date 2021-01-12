В Екатеринбурге выявили уже более 34 тысяч заболевших коронавирусом

В семи городах Свердловской области с начала пандемии нашли более тысячи заболевших коронавирусом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Число выявленных случаев коронавируса в Екатеринбурге перевалило за 34 тысячи. Ещё в шести городах Свердловской области с начала пандемии обнаружили более тысячи заболевших.

Это следует из свежих данных о заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах региона, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщала ранее "Областная газета", накануне в Екатеринбурге подтвердили 211 фактов заражения ковидом. Общее число заболевших в столице Урала достигло 34 017.

На втором месте по количеству инфицированных находится Нижний Тагил с 3 749 зарегистрированными случаями заражения, на третьем - Первоуральск с 1 966 случаями. Также более тысячи заболевших нашли в Ревде (1 907), Каменске-Уральском и Каменском районе (1 609), Верхней Пышме (1 468) и Берёзовском (1 358).

Наоборот, меньше всего заражённых - в Пелыме (7 человек), Малышева (6), Гарях (4) и Таборах (2).