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Общество / Здравоохранение и здоровье
12 января 2021, 08:25

В Екатеринбурге выявили уже более 34 тысяч заболевших коронавирусом

карта коронавируса

В семи городах Свердловской области с начала пандемии нашли более тысячи заболевших коронавирусом. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Число выявленных случаев коронавируса в Екатеринбурге перевалило за 34 тысячи. Ещё в шести городах Свердловской области с начала пандемии обнаружили более тысячи заболевших.

Это следует из свежих данных о заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах региона, предоставленных Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщала ранее "Областная газета", накануне в Екатеринбурге подтвердили 211 фактов заражения ковидом. Общее число заболевших в столице Урала достигло 34 017.

На втором месте по количеству инфицированных находится Нижний Тагил с 3 749 зарегистрированными случаями заражения, на третьем - Первоуральск с 1 966 случаями. Также более тысячи заболевших нашли в Ревде (1 907), Каменске-Уральском и Каменском районе (1 609), Верхней Пышме (1 468) и Берёзовском (1 358).

Наоборот, меньше всего заражённых - в Пелыме (7 человек), Малышева (6), Гарях (4) и Таборах (2).

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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