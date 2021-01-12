За сутки в Свердловской области выявили 361 случай COVID-19

За сутки в Свердловской области выявили 361 случай коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 361 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Свердловской области. Это на 23 меньше, чем сутками ранее.

По данным регионального оперштаба, за последние 24 часа диагноз был подтверждён у жителей Екатеринбурга (+92), Верхней Пышмы, Красноуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова и других муниципалитетов.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 63 261 свердловчанин. Из них 55 665 уже выздоровели, в том числе 369 человек выписались из больниц за последние сутки.

На лечении остаются около шести тысяч граждан. Состояние 579 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 2 766 – как средней степени тяжести.

Также за последние сутки зарегистрировано 18 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 1 718.

Добавим, ранее власти Свердловской области приняли решение о возвращении ряда медицинских учреждений в штатный режим. В ближайшее время к плановой работе вернутся более 800 коек, перепрофилированных для пациентов с коронавирусом.