Свердловские больницы получат 140 автомобилей для обслуживания пациентов из отдалённых территорий

В Свердловской области для 50 больниц приобрели около 140 автомобилей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области 50 больниц получат около 140 новых автомобилей. Они будут использоваться при обслуживании пациентов из сельской местности и отдалённых населённых пунктов.

С помощью машин «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот» медики планируют не только осуществлять выезды к больным, но и доставлять лекарства пациентам с коронавирусом, перевозить биологические материалы. В числе медицинских учреждений, попавших в список получателей транспорта, оказались Артёмовская, Режевская и Сысертская ЦРБ.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, машины были приобретены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время новые автомобили проходят процедуру регистрации. Сразу после этого транспорт передадут медикам.

Напомним, в конце прошлого года администрации свердловских муниципалитетов на время передали медикам почти 200 легковых автомобилей. Это сделали для того, чтобы помочь врачам быстрее добираться к пациентам в условиях пандемии. А ещё раньше, весной, машины из гаражей мэрий были переданы волонтёрам, которые доставляли продукты и необходимые товары находящимся на самоизоляции.