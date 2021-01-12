Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 января 2021, 12:45

Свердловские больницы получат 140 автомобилей для обслуживания пациентов из отдалённых территорий

новые машины для врачей

В Свердловской области для 50 больниц приобрели около 140 автомобилей. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Свердловской области 50 больниц получат около 140 новых автомобилей. Они будут использоваться при обслуживании пациентов из сельской местности и отдалённых населённых пунктов.

С помощью машин «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот» медики планируют не только осуществлять выезды к больным, но и доставлять лекарства пациентам с коронавирусом, перевозить биологические материалы. В числе медицинских учреждений, попавших в список получателей транспорта, оказались Артёмовская, Режевская и Сысертская ЦРБ.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, машины были приобретены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время новые автомобили проходят процедуру регистрации. Сразу после этого транспорт передадут медикам.

Напомним, в конце прошлого года администрации свердловских муниципалитетов на время передали медикам почти 200 легковых автомобилей. Это сделали для того, чтобы помочь врачам быстрее добираться к пациентам в условиях пандемии. А ещё раньше, весной, машины из гаражей мэрий были переданы волонтёрам, которые доставляли продукты и необходимые товары находящимся на самоизоляции.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.01.2021, 15:19 / Общество
В Екатеринбурге жители семи домов остались без отопления и горячей воды при -26ºС
12.01.2021, 15:18 / Общество
Пожар с восемью погибшими на ЖБИ: кадры с места трагедии
12.01.2021, 14:58 / Политика
Кабмин РФ утвердил нормативную базу для реформы госаппарата
12.01.2021, 14:43 / Общество
Екатеринбургские школьники смогут не ходить на учебу в мороз
12.01.2021, 14:33 / Общество
В прошедшие новогодние каникулы россияне заметно реже путешествовали поездами