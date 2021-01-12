В Свердловской области в плановый режим вернут ещё около 500 коек

В Свердловской области в плановый режим вернут ещё 400-500 коек. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области продолжат перепрофилировать койки, развёрнутые для пациентов с коронавирусом. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В ходе брифинга он рассказал, что на сегодняшний день в регионе, как и планировалось, в штатный режим работы переведено более 800 коек. По словам замгубернатора, "за последние месяцы это самое большое перепрофилирование коек в сторону плановой медицинской помощи".

Павел Креков также анонсировал свёртывание ещё 400-500 коек. "Количество свободных коек позволяет это сделать", – сказал он, добавив, что в регионе также сократилось число людей, которые лечатся на дому. Сегодня их чуть более, чем 19 тысяч.

Напомним, ранее оперштаб сообщал о свёртывании 800 инфекционных коек. Таким образом, к обычному режиму работы, в частности должны были вернуться хирургическое отделение ЦГБ №1 в Екатеринбурге, психиатрическая больница Нижнего Тагила, Уральском НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии.

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