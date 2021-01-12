Свердловчанам посоветовали воздержаться от крещенских купаний

Власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.
Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшней пресс-конференции. Ссылаясь на духовенство он подчеркнул, что совсем не обязательно в этот день проявлять свою веру посещением общей палатки.
"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто захочет окунуться в проруби и будем это делать, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковленность", – добавил Павел Креков.
Напомним, крещенские купания пройдут с 18 на 19 января.
Читайте также:
Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется.
В Свердловской области в плановый режим вернут ещё около 500 коек.
Сюжет
Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале