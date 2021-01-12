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12 января 2021, 19:51

Свердловчанам посоветовали воздержаться от крещенских купаний

крещенские купания

Свердловские власти посоветовали воздержаться от крещенских купаний. Фото: Владимир Мартьянов.

Власти Свердловской области рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби во время православного праздника Крещения. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.

Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшней пресс-конференции. Ссылаясь на духовенство он подчеркнул, что совсем не обязательно в этот день проявлять свою веру посещением общей палатки. 

"Мы рекомендуем избегать мест массового скопления. Мы должны будем обеспечить безопасность тех, кто захочет окунуться в проруби и будем это делать, но советуем выбрать иной способ проявить свою воцерковленность", – добавил Павел Креков.

Напомним, крещенские купания пройдут с 18 на 19 января.

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