Павел Креков заявил о возможном росте числа заболевших COVID-19 в регионе

Павел Креков заявил о возможном росте числа заболевших COVID-19. Фото: Павел Ворожцов.

Замгубернатора Свердловской области предупредил о возможном росте числа заболевших коронавирусом в регионе. Речь об этом шла на сегодняшнем брифинге.

Павел Креков рассказал, что новогодние каникулы прошли в достаточно спокойном режиме. Однако после праздников статистика по заболеваемости COVID-19 может ухудшиться.

"Надо понимать, что кратковременные негативные изменения неизбежны – по той причине, что многие оттягивали поход к врачу, пока не закончатся праздники. Восстановили свою работу коллективы, которые не работали. Поэтому некоторый цифровой подъём вполне возможен, трудно будет обойтись без него", – сказал замгубернатора.

Добавим, за сутки в регионе зарегистрировали 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Это на 23 меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 63 261 свердловчанин. Из них 55 665 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.

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