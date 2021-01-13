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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 января 2021, 07:44

Ректор УрФУ привился от коронавируса

Врач ставит прививку пациенту

Вуз готовится к добровольной вакцинации работников - университет получил 500 доз из тех, что поступили в регион. Фото: Галина Соловьёва

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил, что привился российской вакциной "Спутник V" против коронавируса. В ближайшее время прививки смогут поставить 500 сотрудников вуза.

"Вакциной "Спутник V" привился в октябре, будучи добровольцем. Вуз готовится к добровольной вакцинации работников - университет получил 500 доз из тех, что поступили в регион", - приводит телеграм-канал УрФУ слова ректора.

Ожидается, что до конца января на Средний Урал поступит 50-60 тысяч доз вакцины, в феврале - 120-150 тысяч, а в марте – не менее 500 тысяч. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется. Массовая вакцинация в регионе началась с конца 2020 года. Губернатор Евгений Куйвашев также сообщал, что уже привился.

Ранее в Уральском федеральном университете заявили, что могут вывести студентов с дистанта после зимней сессии и двухнедельных каникул - с 15 февраля. Это произойдёт в случае стабильной эпидобстановки по коронавирусу в регионе.

Накануне в Свердловской области зарегистрировали 361 случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватил 63 261 свердловчанин. Из них 55 665 уже выздоровели. Около 6 тысяч человек находятся на лечении.

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