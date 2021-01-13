Любителям крещенских купаний дали советы по вакцинации от COVID-19

Вакцинацию лучше проходить либо за неделю до, либо спустя два дня после окунания в купель. Фото: Владимир Мартьянов

В Минздраве РФ рассказали, можно ли купаться в проруби на Крещение с прививкой от коронавируса. Вакцинацию лучше проходить либо за неделю до, либо спустя два дня после окунания в купель.

Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. По словам специалиста, погружение в ледяную воду может оказать влияние на иммунитет человека.

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за семь дней до или спустя два дня после крещенских купаний. Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации», - приводитс лвоа эксперта пресс-служба Минздрава РФ.

Напомним, один из главных христианских праздников - Крещение Господне - отмечается 19 января. В связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в ряде регионов России крещенские купания в этом году решили отменить.

Как ранее сообщала «Областная газета», власти Свердловской области также рекомендовали жителям региона воздержаться от участия в массовых купаниях в проруби. При этом дополнительных ограничений из-за коронавируса вводить не планируется.

Добавим, накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что в регионе стартовал этап массовой вакцинации. Поставить прививку можно будет даже без теста на антитела.