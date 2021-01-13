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13 января 2021, 13:00

В Свердловской области выявили 374 случая коронавируса за сутки

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По данным на 13 января, свердловские врачи вылечили 56 тысяч пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 374 заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области. Общее число инфицированных в регионе достигло 63,6 тысячи.

По данным на 13 января, свердловские врачи вылечили 56 тысяч пациентов. На лечении остаются около 6 тысяч человек с подтверждённым COVID-19, в том числе 520 - в тяжёлом состоянии.

За последние сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+191), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбетовского, Ачитского, Белоярского и Березовского ГО, Богдановича, Верхотурья, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Карпинска, Кировградского и Краснотурьинского ГО, Красноуральска, Красноуфимска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижних Серёг, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского и Режевского городских округов, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральского и Серовского ГО, Слободо-Туринского района, Сысерти, пос. Уральского.

Стало известно ещё о 15 случаях смерти уральцев с коронавирусом. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1 733 жителя Среднего Урала.

Напомним, что накануне стало известно о 361 новом заболевшем.

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Тест на антитела для вакцинации от COVID-19 свердловчанам не потребуется.

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Областная газета Свердловской области

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