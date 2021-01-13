В Роспотребнадзоре рассказали, как можно и как нельзя бороться с обморожением

Риску обморожения особенно подвержены дети и пожилые люди. Фото: Владимир Мартьянов.

Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как избежать обморожения и что делать, если оно всё же наступило. Специалисты рассказали, какими способами нельзя согреваться.

Чаще всего холод повреждает нос, уши, щёки, подбородок, пальцы рук и ног. Обморожение приводит к нарушению кровообращения и потере чувствительности, в тяжёлых случаях оно может стать причиной необратимых последствий для организма.

Вероятность обморожения возникает при нахождении на морозе в лёгкой, тесной или влажной одежде, а также в случае длительного сохранения неподвижного положения. Также факторами риска являются хронические заболевания сосудов ног, курение, злоупотребление алкоголем, перенесённая холодцовая травма.

При первых признаках обморожения - онемении, покалывании и покраснении поражённого участка кожи - поможет согревание на протяжении 20-30 минут. Для этого замёрзшие части тела нужно поместить под тёплую, но не горячую воду. Также можно воспользоваться теплом своего тела. Так, например, обмороженные кисти можно согреть под мышками. В более серьёзных случаях кожа белеет, твердеет, покрывается волдырями. В такой ситуации нужно обратиться за помощью к медикам.

Также помощь врачей требуется при сочетании обморожения с переохлаждением. В таком состоянии у человека падает температура тела, он дрожит, чувствует усталость, сонливость, сознание становится спутанным, речь - невнятной, нарушается координация движений. Пострадавшего необходимо завести в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть его, например, при помощи сладкого тёплого питья.

Чего нельзя делать при обморожении:

растирать обмороженные участки снегом и массировать их;

использовать для согревания электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь;

употреблять алкоголь.

Предотвратить обморожение можно с помощью нескольких слоёв свободной одежды. Для нижнего слоя подойдёт одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен быть из шерсти или флиса. Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков. Также для защиты от холода необходимы головной убор, шарф, варежки и тёплая, водонепроницаемая обувь.

По данным Уральского гидрометцентра, сегодня в Свердловской области температура воздуха составит -22...-27ºС, на крайнем севере она опустится до -32ºС.