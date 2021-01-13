В Свердловской области за нарушение спецрежима вынесено 1479 протоколов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области подведены итоги мероприятий по контролю за соблюдением ограничительных мер, связанных с COVID-19. За время новогодних каникул в регионе было выписано 1479 протоколов.

Всего в праздники контрольными группами проведено 1900 рейдов. В проверках магазинов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, а также общественного транспорта были задействованы более 3000 человек.

По словам замминистра общественной безопасности Свердловской области Александра Клешнина, группами проверено свыше 9000 объектов торговли и 3000 единиц общественного транспорта.

"По итогам рейдов составлено 1479 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер. В целом, в период праздничных дней на треть увеличилось число составленных протоколов за несоблюдение гражданами масочного режима", – отметил он.

Кроме того, за первые 10 дней 2021 года представители контрольных групп провели с уральцами более 20 тысяч профилактических бесед, сообщает департамент информполитики Свердловской области.